Denis Vinogradov: heli on tuleviku arstim

Inimesi on muusika ja heli alati huvitanud ning – mis veelgi olulisem – selles vallas on kogutud palju praktilisi teadmisi. Vanades veedades peetakse heli kõikide teiste elementide algallikaks. Ühtne vibratsiooniväli Praktri on kogu loodu sideaine. Ilma selle väljata ei oleks ruumi. Kõik on vibratsioon, kõik on energia, kõik on heli. Ühtse vibratsioonivälja energia ümbritseb meid kõikjal. Osa selle spektrist, mida me nimetame heliks, oleme võimelised tajuma oma kõrvadega. Heli võib olla nii purustav ja hävitav kui ka harmooniline ja loominguline.