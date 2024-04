Jüri Liiv: Mutata quae possum mutare

Samas tuleb au anda ka neile, kes on ette võtnud midagi suisa ilmvõimatut. Juba sõna „kliimaministeerium“ ütleb, et seal tegeldakse üleloomulike asjadega, mis vanasti kuulusid Ilmataadi kompetentsi – kes, ehkki kodukootud ja ugrimugrilik, kuulus siiski ülivõimetega tegelaste kategooriasse. Nüüd aga on võtnud kliima muutmise ette tavalised püüdlikud ja tublid ametnikud.