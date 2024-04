intervjuu ⟩ Hardo Pajula intervjuu Kalevi Kulliga: elurikkus või otsatu parkimisplats?

Reduktsionism tähendab keeruliste nähtuste tükkideks lahutamist, mis ei ole iseenesest kaugeltki rumal mõte. Ent nagu iga algselt mõistliku printsiibiga, võib ka sellega lõpuks absurdi välja põrutada. Praegu töötab nimetatud põhimõtte järgi rõhuv enamus meie ülikoolidest ja teadusasutustest. Need jaotavad meie teadmised distsipliinidesse ja alamdistsipliinidesse, selle lõputu spetsialiseerumise käigus kaob aga viimaks arusaamine suuremast pildist. Tulemuseks on see, et pindmisel poliitilisel tasandil rändab patsient – kelleks käesoleval juhul on kogu ühiskond – ühe eksperdi käest teise kätte. „Üks arst uurib maksa, teine aju ja omavahel nad nõu ei pea, kuigi aju ja maksa vahel käivad pidevad läbirääkimised,“ võtab meie reduktsionistliku olukorra kujundlikult kokku soome luuletaja Pentti Saarikoski.