Maarja Vaino: millise kliima pööret vajame ennekõike?

Tammsaare kirjeldab siin ilma, kuid loodusnähtus on romaanis mõistagi metafoor. Kolmas osa keskendub 1905. aasta revolutsioonile ning ilm tähistab siin oma teist tähendust – (maa)ilma, mis on ühiskondlike tormide käigus „nagu kaotanud tasakaalu“.

Nii nagu 1905. aastal, elame meiegi omajagu revolutsioonilistel aegadel. Küllap tundub paljudele, et ka praegu on mingi tasakaal kaduma läinud ning käimas on heitlikud ja kontrollimatud protsessid. Ning ilmastik toetab seda tunnetust omalt poolt, pakkudes varasemast rohkem torme, kuumust, lund ja maavärinaid.