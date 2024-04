juhtkiri ⟩ Hardo Pajula: tervemõistuslikkus on grupiprojekt

„Luba ma lisan veel ühe asja,“ ütles Eisenstein, „kõige olulisem on see, et me hakkaksime pidama ümbritsevat maailma elusaks ja pühaks.“ Sellisele arusaamisele ei jõua keegi käsu peale, aga me saame luua mitmesuguste vaimsete praktikate abil selleks eeltingimused. Vestluses Eisensteiniga ütles raamatu „Teadus ja vaimne praktika autor“ Rupert Sheldrake, et kaks kõige suurema potentsiaaliga spirituaalset harjutust on tänapäeval meditatsioon ja muud psühhedeelsed praktikad. Need annavad vaatepunkti muutmiseks vajaliku vahetu kogemuse. Ka Eisenstein peab psühhedeelikume oluliseks tervendusvahendiks just sellesama vahetu kogemuse pärast. Järgmine küsimus on Eisensteini sõnul see, mida oma kogemusega peale hakata, sest me elame kogetud tõde eitavas maailmas. „Pea kõik asjad meie ühiskonnas kinnitavad meile, et me ei ela teiste pühade olendite seas pühas maailmas. See väljendub ka selles, kuidas me suhtume oma keskkonda.“ Seetõttu võivad vaimsete harjutuste kaudu saadud kogemused Eisensteini sõnul meie üksindustunnet veelgi suurendada. Meile võib tunduda, et kuivõrd teised inimesed ei ole seda kogenud, siis oleme hulluks läinud.