Hardo Pajula: neli saadet kristlusest

Mihkel Kunnuse ja Mikael Raihhelgauziga tehtud saade tõukus enam-vähem samast kohast. „Sest igaühele, kellel on, antakse, ja tal on rohkem kui küllalt, kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis tal on,“ ütleb Jeesus Matteuse evangeeliumis veidi enne oma arreteerimist. Pareto jaotus ütleb meile teises keeles põhimõtteliselt sedasama. 39. saates arutasimegi selle üle, mida me nende kahe tõega peale peaksime hakkama. Nagu Mikael siinsamas kirjutab, oli jutuajamise temaatiline haare võrdlemisi lai ja osaliste mõttelend mitte liiga lineaarne. Ühesõnaga, oli kaasahaarav keskustelu.

Briti poliitikafilosoofi John Gray „Black Mass: Apocalyptic Religion and the Death of Utopia“, millele oli pühendatud Tähenduse teejuhtide 14. vestlusring, avas paarkümmend aastat tagasi mu ees uue horisondi. Gray juhtis muuhulgas tähelepanu oma kaasmaalase Norman Cohni raamatule „The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages“.