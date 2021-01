Ühiselu tasandil käivad asjad samamoodi. Kui me hakkame aduma, et kõik meie süsteemid on omavahel tihedalt seotud, siis taipame peagi, et me ei suuda muuta oma energiatehnoloogiat, kui me ei muuda majandussüsteemi, millel see rajaneb. Me mõistame ka seda, et kõik meie ühiskondlikud institutsioonid peegeldavad meie sissejuurdunud maailmataju, teadvustamata ideoloogiat ja uskumusi. Kui ma ütlen, et ökoloogiline kriis — nagu kõik muud kriisid — on spirituaalne kriis, siis pean ma silmas just seda. Ma tahan öelda, et põhjused ulatuvad väga sügavale meie olemusse ja puudutavad meie eluviisi kõiki aspekte.