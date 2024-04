Robert Jürjendal: maastikumaalid tuulegeneraatorite ja päikesepaneelidega

Pilt 3: ilmselt millalgi 80-ndate alguses, talvisel Tamula järvel. Isa oli kirglik kalamees ja tiris mindki järvele kaasa. Mäletan, et tuuraga jääst läbiraiumine võttis ilmatu aja. „No see on pool meetrit küll!“ lausus isa. Eriti koomilisena mõjusid moodsamate jääpuuridega kalamehed, kes jääst läbisaamiseks olid pidanud kõhuli heitma, et meeleheitliku väntamisega tulemus saavutada.