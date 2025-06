Hardo Pajula intervjuu Indra Reinpuuga: varjutöötaja

Me kutsume kohale öökulli, et ta laenaks meile oma silmad, et me näeksime, kuhu kasvavas pimeduses minna. Me kutsume kohale rongad, et nad tooksid meile esivanemate tarkust – nemad on sõnumitoojad, mis lendavad meie ja meie eelkäijate maailmade vahel. Me istume koos hundiga, kes valvab sügaval pimedas väravat meie ja teiste maailmade vahel. Kõik need meie vaimse maastiku sõnumitoojad ja sümbolid toetavad meid, nii et kui me varjuga vastamisi seisame, võime usaldada nende tarkust, mis ütleb, et vari on vajalik, see ei ole midagi kurja, mis on meile ainult nuhtluseks.

