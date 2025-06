Kaie Metsla: päikeseseisakud

Pööripäeva on peetud pühaks päevaks juba kaugetest esivanemate aegadest alates. Ka olulisi tseremooniaid viidi läbi just sel päeval. Pööripäevad, mida on täpselt neli, jagavad aasta kenasti neljaks osaks. Traditsiooniks on saanud paljudes kultuurides ka see, et suurimad festivalid toimuvad just pööripäevade aegu. Sheldrake selgitab, et juba keskaegses Euroopas peeti päikeseaasta tähtsamaid pidustusi jõulude ajal, 25. detsembril, vahetult pärast talvist pööripäeva. Samuti paastumaarjapäeval 25. märtsil, kohe pärast kevadist pööripäeva, loomulikult jaanipäeva 24. juunil pärast suvist pööripäeva ja ka mihklipäeva 29. septembril üsna varsti pärast sügist pööripäeva. Selleks ajaks lõpetati kõik põllu- ja õuetööd ning valmistuti talvisteks tubasteks toimetusteks. Sheldrake’i sõnul nimetati Inglismaal neid päevi ka kvartalimaksu päevadeks, sest siis tasuti kvartaalsed maksud ja muud lõivud.

1997. aastal toimunud sümpoosioni juures oli kõige sümpaatsem just see, et kaasati väga erinevaid eluvaldkondade asjatundjaid. Mütoloog kuulis kosmoloogi lähenemist, füüsik filosoofi oma, ja vastupidi. See on minu arust üks võtmevõimalus tänases maailmas erinevate väljakutsetega hakkama saamiseks. Ja alustama peaks küsimusest iseendale: „Kui palju ma olen valmis kuulama arvamusi, mis päriselt ei kattu mu enda omaga?“ Kuulama ja vähemasti aktsepteerima, et ka nii on võimalik mõelda.