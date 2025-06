Neli saadet hingeteadusest

„Antropoloog Michael Harner, kes tegi Amazonase džungli väliuuringute käigus läbi šamaani initsiatsiooni, väidab, et lääne psühhiaatria on vähemalt kahel viisil tõsiselt kallutatud. Esiteks on see etnotsentriline, mis tähendab seda, et ta peab omaenda inimpsüühika ja reaalsuse käsitlust ainuõigeks ja kõigist teistest paremaks. Teiseks on see kognitsentriline (täpsem termin oleks vahest pragmatsentriline), mis tähendab seda, et see arvestab ainult tavapärases teadvuseseisundis saadud kogemuste ja vaatlusandmetega,“ kirjutab transpersonaalse psühholoogia rajaja Stanislav Grof 94. vestlusringis käsitletud raamatus „Tuleviku psühholoogia“.