Helle Kaasik: aasta pikim päev: suvine pööripäev ja selle tähendus

Päike käib kõige kõrgemal

Suvisel pööripäeval tõuseb Päike astronoomilisel keskpäeval lõunataevas kõige kõrgemale, näiteks Tallinnas ligikaudu 54 ja lõuna pool Tartus 55 nurgakraadi kõrgusele. Et Päikest veel kõrgemal paistmas näha, tuleks reisida kaugemale lõuna poole. Taeva kõige kõrgemasse punkti, lagipea kohale (seniiti) jõuab Päike juuni pööripäeval kõige põhjapoolsemates kohtades, kus ta üldse kunagi nii kõrgele jõuab – põhjapöörijoonel. Vaatamata oma eestikeelsele nimele asub põhjapöörijoon Eestist kaugel lõunas: see on laiuskraadil 23,5°N troopika põhjapoolseks piiriks ja läbib näiteks Egiptust, Indiat, Mehhikot ja Bahama saari. Ansambli PS Troika alkoholivihjetest läbiimbunud põdrakasvataja-laulu sõnad, mille kohaselt „sugulased ei saa põhjast ära tulla, neile armas on põhjapöörijoon“, peavad seega olema kas nali, joobe tagajärg või hariduse puudumine – põhjapõtru kasvatatakse hoopis põhjapolaarjoone lähedal.

Kindel punkt Maa orbiidil

Suvine pööripäev on sel ööpäeval, mil Maa on oma tiirul ümber Päikese hetkeks täpselt sellises asukohas, et Maa põhjapoolkera vaatab nii otse Päikese poole, kui Maa viltune telg seda võimaldab. Selles täpses kohas oma orbiidil asub Maa ainult hetkeks – mida võib ka pöörihetkeks nimetada – ja liigub sealt ilma peatumata ja kuhugi pööramata kohe edasi oma tavalise kiirusega peaaegu 30 kilomeetrit sekundis. See hetk on kogu Maa jaoks sama, ehkki kellad ja kalendrid Maa eri paigus näitavad sel hetkel erinevaid numbreid.