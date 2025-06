Toomas Lunge: jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi

Aastatepikkune uurimistöö on andnud mulle kindluse väita, et kõige armsamad ja mõnusamad jaanikud peetakse väikestes maakohtades, kus on kokku hoidev kogukond, kes suhtub külalistesse lugupidamisega ja on artisti suhtes eriti südamlik ja hooliv. Jääb päriselt see tunne, et ainult sind on kõik need aastad oodatud. Selle skaala teises otsas on suurte keskuste jaanipeod. Pole kurvemat pilti kui pooltühi Tartu lauluväljak ja inimesed, kel pole tõepoolest mitte kuskile minna. Olen mõelnud, et need inimesed võiks parem bussidesse laadida ja mõnele maakonna peole sõidutada,

Ma tean, et lätlastel on līgo, nagu nad seda tänapäevani kutsuvad, väga suur püha ja seotud traditsiooniliselt ka soo jätkamisega. Kui sinnakanti satud, siis vaata, kui palju äraseletatud ja kelmikate pilkudega piigasid vastu vaatab. Ka meessugu on triksis-traksis ja õlad õieli, sest komme jaanipäeval naisukestega hullata on ju väga vana ja ei pea mingeid vabandusi otsima. Meie kandis on selline sahmerdamine jäänud pigem ajalukku. Meie oleme Kungla rahvas ja istume maha sööma. Kui on keegi Vanemuisest, võib ta ka kandlelugu lüüa. Metsa mängima väga ei lähe. Pidu toimub tavaliselt muruplatsil ja ilma Murueide tütardeta. Aastatepikkune uurimistöö on andnud mulle kindluse väita, et kõige armsamad ja mõnusamad jaanikud peetakse väikestes maakohtades, kus on kokku hoidev kogukond, kes suhtub külalistesse lugupidamisega ja on artisti suhtes eriti südamlik ja hooliv. Jääb päriselt see tunne, et ainult sind on kõik need aastad oodatud. Selle skaala teises otsas on suurte keskuste jaanipeod. Pole kurvemat pilti kui pooltühi Tartu lauluväljak ja inimesed, kel pole tõepoolest mitte kuskile minna. Olen mõelnud, et need inimesed võiks parem bussidesse laadida ja mõnele maakonna peole sõidutada, sest õige jaaniõhtu on ikka pigem linnast väljas.