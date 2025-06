Kristiina Kivil: #51 Kust tuleb kurjus?

Assotsiatsioonidele toetudes teeb ta siiski katse taibata, kuidas kujutavad inimesed ette Jumalat ja miks nad tunnevad Iiobi raamatut lugedes nii, nagu tunnevad. Jung püüab läheneda Pühale, nagu tema meelest tegi ka Iiob: ta tahab olla täiesti aus, ja ta ei räägi ainult enda eest. Jung on hääleks paljudele, kelles Vana Testamendi lood tekitavad tugevaid, sageli negatiivseid tundeid. „Mul on sinu pärast kitsas käes, mu vend,“ tsiteerib ta Saamueli raamatut, mõeldes ehk oma patsientidele.

Seejärel alustab ta väikese kaitsekõnega: „Minu pisike raamat nõuab oma mõnevõrra ebahariliku sisu tõttu lühikest eessõna. Ma palun sind, armas lugeja, et sa ei jätaks seda vahele. Hakkan järgnevalt kõnelema religioosse usu austustväärivatest objektidest. Kes ka ei püüaks neist asjust rääkida, riskib paratamatult võimalusega, et kaks just neis asjus lepitamatus konfliktis seisvat vastaspoolt rebivad ta tükkideks…“ Ja veel: „Olen ka täiesti teadlik, et liigun piltide maailmas ja ükski mu arutluskäik ei puuduta mõistusele kättesaamatut… seega ma ei arva, et mu väited võiksid tähendada põhimõtteliselt midagi enamat sellest, mida mõtles kunagine inimene, kujutades oma kaitsejumalust jänese või maona.”