Kristel Belinets: šamaani pööripäev

Õhk on liikumine, selgus ja avarus. Ta tuletab meelde, kui olulised on hingamine, vabadus ja võime näha olukordi kõrgemalt justkui kotkas, kes tiirutab üle ilma. Iga inimene saab õhu elemendi väge endaga kanda, lubades omale rohkem kergust, avatud suhtlust ja sisemist selgust. Vaikuse, hingamisruumi ja paindlikkuse toomine oma päeva aitab hoida tasakaalu. Kui jääme kinni mõtetesse või rutiini, siis on just õhk see, mis aitab taas liikuma, tuues värskust ja uusi vaatenurki.

Kotkapilk aitab mul näha sügavamale ja selgemalt. Just olulistel hetkedel on kotkas, üks minu väeloomadest, alati kohal, olgu siis Tallinna kesklinnas või Saaremaa metsades. Nüüd lendab ta edasi ja liigub täpselt sinna, kuhu ka mina suundun läbi viima šamanistlikku abieluõnnistuse tseremooniat suvise pööripäeva väes. Kõik on juhatatud ja joonduses mööda valget teed.

Šamanism on eluviis, mis elab kooskõlas looduse ja selle rütmidega. Selles on midagi ürgset ja hingele sügavalt tuttavat. Eestis on meil selles osas vedanud, sest erinevates riikides, kus elavad Hundivaimu traditsiooni järgijad, ei ole looduses tulerituaalide läbiviimine alati lubatud. Siin on säilinud looduslähedane pärimus ja elav side maaga.