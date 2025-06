Mall Nukke: loodus ei tee hüppeid

Võtan eeskuju looduselt: kõigel on algus ja kõigel on lõpp, see mis toimub vahepeal, ongi oluline, see on elu. Valmis teos ei paku kunstnikule enam nii suurt huvi kui selle tegemine.

Siis pööripäevast veel, et mitte minna liiga hajusaks oma mõtetega. Eestlastele on neist üks kõige olulisem: see on jaanipäev muidugi. Siis pidutsevad kõik. Pühitsevad suve algust. Eestlased peavad saama jaanipäeva nii Filipiinidel kui Jaapanis, nii Austraalias kui Kanadas. See on põhjus lõket teha, et tunda korrakski sidet loodusega. Mõnele linnavurlele see jääbki hetkeks aastas, kuid toidab hinge pikaks ajaks.