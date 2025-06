Georg Jakob Salumäe: Valgus Valgusest

Ristija Johannese roll prohvetina ja eelkäijana on ainulaadne. Serbia Püha Nikolai on öelnud: „Tal oli eesõigus näidata maailmale teda, kellest ta kuulutas.” Paljud prohvetid olid kuulutanud Messia tulekust, aga ainult Johannes sai teda ka inimestele näidata. Kirik näeb Johannest kui viimast Vana Testamendi prohvetit: sõnumitoojat Vana ja Uue Testamendi vahel. Sõna „sõnumitooja” on kreeka keeles angelos, millest tuleb ka sõna „ingel”. Just seetõttu kujutatakse Johannest ikoonidel sageli tiibadega. Ristija Johannes on ainus pühak, keda kujutatakse inglitiibadega. Jeruusalemma Püha Sophronius kirjutab, et ,,Johannes ei läinud kõrbe mitte inimesi, vaid ingleid järgima”. Ta nimetab Johannest „maapealseks ingliks inimkujul”. Kreeta Püha Andreas toob esile hulgaliselt nimesid, mida isad on Johannesele andnud: „viljatuse viljakas lill; see, kes valmistab rahvaid Issanda tulekuks; igavesti särava Päikese kuu; Jumaliku Valguse lamp; Igavese Kuninga sõdur; preester, kes ristib Jumala enda; see, kes kuuleb Isa häält ja näeb Püha Vaimu.” Ka Ristija Johannese eostamise tropar räägib Johannesest kui Päikese lambist: