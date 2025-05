Hardo Pajula: Lenini lemmik

„Maailma valitseb masin,“ ütleb selle kohta inglise kirjanik Paul Kingsnorth. „Tänaseks on see võtmas just sellise üleilmse Totaalse Süsteemi vormi, mida kuulutas sada aastat tagasi Huxley oma romaanis „Hea uus ilm“,“ ütles Kingsnorth aasta tagasi Tallinnas peetud Aldous Huxley rahvusvahelisel konverentsil. Täna seisab seesama süsteem Kingsnorthi sõnul vastamisi permanentse kriisiga, mis võtab vaheldumisi üleilmse epideemia, hiigelpõlengute, orkaanide ja majanduskriiside vormi. „Millise kriisiga meil aga ka parajasti tegemist ei oleks, vastus on alati ühesugune – Totaalne süsteem peab edasi kasvama ja süvenema,“ ütles Kingsnorth oma kõnes.