Kaie Metsla: kas me oleme asendatavad?

Mõned aastad tagasi lugesin Douglas Murray „Euroopa kummalist surma”. See oli 2017. aastal üks Inglismaa enimmüüdumaid raamatuid. Aasta hiljem ilmus see eesti keeles Edmund Burke’i Seltsi raamatusarjas. Murray rõhub Euroopa immigratsioonipoliitika puudustele. Ta külastab põgenikelaagreid ja intervjueerib asüülitaotlejaid. Tema sõnul viib üliliberaalne immigratsioonipoliitika Euroopa allakäiguni, sest toob siia kodanikke, kes ei jaga samu väärtushinnanguid. Kui me tahame hukust pääseda, peame hakkama taas religioonile ja moraalile suuremat tähelepanu pöörama, kirjutab ta.