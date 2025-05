Varro Vooglaid: #50 Põhjenduste ahela ots

Usun, et nii see on. Seetõttu on kurvastav, et vastavasisuline avalik arutelu on Eestis praktiliselt lakanud ning ideelise sidususe kasvatamise asemel näeme kaevikusõja tingimustes kasvamas hoopis ühiskondlikke lõhesid ja pingeid. Püüdlused korvata orgaanilise ühisosa hääbumist aina usinama sünteetilise narratiiviloome ehk propagandaga võivad ehk pakkuda probleemile lühiajalist leevendust, ent pikemas plaanis need üksnes süvendavad seda. Kuni punktini, kus tuleb küsida, mis meid veel rahvana üldse peale meisse ühiselt sisendatud hirmude ja komplekside kokku seob.