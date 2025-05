Toomas Rull: angloameerika hobusevargad

Lähen ajas tagasi Nõukogude Liidu lagunemise juurde. Raudse eesriide tagant pääsenuna on mul olnud võrdlemisi palju reisimisvõimalusi. Seda tänu sellele, et olen mänginud muusikat polkast rokini. Esinemised erinevate ansamblitega Vana ja Uue Maailma erinevates paikades on andnud üsna laia pildi, et ühiskondasid võrrelda. Kui esined kontsertsaalides, džässi- ja rokiklubides, saatkondades, kirikutes, festivalidel, puutud paratamatult kokku paljude erinevate inimestega. Sel kombel kuhjunud empiirilised vaatlused näitavad suuri muutusi nii Euroopas kui Ameerikas. 90-ndatel tundus mulle Euroopa täies elujõus olevat ja otseselt mingit anomaaliat kusagilt ei paistnud. Ta oli just selline, nagu me olime teda ette kujutanud. Suur, ilma piirideta rikkalik rahvuste ja kultuuride Euroopa.