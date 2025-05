Marju Unt: Euroopa ei ole ainult Euroopas

Mihkel Lappmaa, foto on erakogust

Varahommikune lend Tel Aviv–Varssavi, veebruar 2024. Iisraeli–Gaza sõja algusest on möödunud üle nelja kuu. Minu kõrval istub silmapaitavalt nägus, ja mulle näib, et väga noor mees. Üritan enamasti oma lennunaabritega väikestviisi tutvust teha – tuttava kõrval on ju hoopis toredam lennata.