Kaur Riismaa: hävingu lohutus

2007. aasta augustis lesin Normandias ühe noortehosteli fuajees diivanil ja vahin telekat. Finantsuudised. Kuulen, et mingi Prantsuse pank, mingi Paribas on lõpetanud mingite fondidega kauplemise. Mul ei olekski seda mälestust, kui kunagi kümme aastat hiljem ei loeks ma kellegi majandusteadlase artiklist, et ülemaailmse majanduskriisi algus on 9. augustil 2007, mil BNP Paribas teatas, et nad lõpetavad kauplemise kolme fondiga, millel ilmselt pole mingit väärtust. See sündmus tekkis minu elu tähendusliku osana alles kümme aastat hiljem. Seosed eri sündmuste vahel on kultuurilised, nende materjaliks on mõtted, tunded, maailmast saadud vahetud muljed. Me rohkem jutustame oma elu, kui elame.