Oskar Speek: kurjuse legitimeerimine

Euroopal on probleem. Julgeme tunnistada, kui maja on maha põlenud, kuid kui köök on leekides ja varsti on katus ka minemas, siis hoiame silmad trotslikult kinni. Teisisõnu, me ei tunnista endale probleemide teravust enne, kui seisame silmitsi nende kõige tõsisemate tagajärgedega. Kardan, et kordame oma liigse leebusega ebademokraatlike liikumiste suhtes samu vigu.