Kaie Metsla: ühe ikooni mõju

Seda kõike tehti koos: ema, isa ja laps(ed). Isa oli see, kes juhatas sisse munade koksimisvõistluse ja üldjuhul ka võitis selle. See oli põnev, kogu pere haarav sündmuste jada. Kadunud tädi rääkis ka palmipuudepühast, siis käisime otsisime pajutibudega oksi ja lumikellukesi ning tõime need tuppa vaasi. Kristuse ülestõusmisest räägiti ikka, aga see oli lihtsalt üks lugu. Need on mu mälestused lapsepõlvest.

Olen kõva traditsioonide hoidja. Kui mulle miski on oluline, siis jätkan seda esivanematelt saadut tänuga, olgu need linikud laual, kord kodus, oluliste tähtpäevade tähistamine või pühad. Kui mu enda lapsed olid väikesed, tulid müügile värvilised ja aastatega üha suurenevad Kinderi šokolaadimunad. Värvilises paberis, maitsva šokolaadiga ümbritsetud plastmassist kapslid. Kapsli seest võis leida mänguasja. Aastaid tulid meile munadepühaks külla ka parimad peresõbrad, lisaks munade värvimisele ning koksimisele peideti majja ära nii suur hulk šokolaadimune, et igale lapsele jätkuks neid vähemalt kaks. See oli vahva ja kõiki haarav otsimislust.