Kalev Tarkpea: tühjuse kohal hulpiv uks

Samas on nende hulgas siiski selges vähemuses veendunud ateistid, kelle jaoks surm on lihtsalt eksistentsi lõpp. Miks on teispoolsus eestimaalaste suurema osa jaoks siiski tõsiseltvõetav? Sest inimene elab paratamatult kogu oma teadliku elu ajalikkuse ja igavikulisuse pingeväljas. Oma füüsilises olemuses on inimene ajalik, aga olles suuteline loogiliselt mõtlema sündmustest, mis toimusid enne tema sündi või siis toimuvad pärast tema surma, on inimene ajaliselt piiramata ehk igavikuline olend. Need tõdemused loovad raamistiku, mis on vajalik mõistete „surm“ ja „ülestõusmine“ teoloogiliseks või filosoofiliseks mõtestamiseks.