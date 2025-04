Ülle Madise: #49 Vägivalla monopol

Kas käsk, keeld ja karistus ikka ravivad iga viga? Ega vist. Ometi nõutakse kõigi kõvemat liistule tõmbamist niipea, kui miski tuska teeb. Liiklusõnnetusi on palju? Selge! Järelikult ruttu piirama ja nuhtlema, ei hakka detaili minema, kellel see aeg analüüsima hakata! See, et süüdi on kiirus, vastab muide tõele: jõudnuks auto vöötrajale varem või hiljem, jäänuks traagiline kohtumine ära. Irooniat kõrvale jättes tuleb leppida, et õnnetuste põhjused on märksa keerukamad ja mõnikord võib uus kammits asjad hoopis hullemaks teha.