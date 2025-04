Hardo Pajula: neli saadet süütusest, surmast ja ellujäämisest

Riik on mingil territooriumil vägivalla monopoliseerinud institutsioon. Infotehnoloogiline revolutsioon on vägivallaaparaadi võimekust lähiminevikuga võrreldes kordades suurendanud. See on muutnud olukorra närvilisemaks, sest iga poliithõim üritab kaikamehe enda poole võita, et sellega plats puhtaks teha. Süütuse presumptsioonile pühendatud vestlusringis meenutas kriminoloog Jüri Saar sotsialistlikku õigussüsteemi: „Nõukogude kriminaalõigusest süütuse presumptsiooni mõiste puudus, õigus oli võitlusvahed ekspluataatorite klassi hävitamiseks.“