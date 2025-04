Urmas Viilma: võidujooks tühja haua juurde

Ajaloo esimese ülestõusmispüha hommikul ruttavad Jeesuse tühjaks jäänud haua juurde inimesed, kellele see kummaline haud rahu ei anna. Maarja Magdaleena, kes avastas, et Jeesust ei ole hauas, tuleb joostes Peetrusele ja Johannesele teatama, et „nad on Issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud“ (Jh 20:2). Peetrus ja Johannes tõttavad tühja hauda oma silmaga vaatama samuti joostes. Nad „on Issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud“ (Jh 20:2). Peetrus ja Johannes tõttavad tühja hauda oma silmaga vaatama samuti joostes. Nad „jooksid mõlemad koos, ent teine jünger jooksis Peetrusest kiiremini ning jõudis haua juurde esimesena“ (Jh 20:4), kirjutab evangeelium.