Triin Tasuja: ülestõusmine iseendast

Nagu oleksid inimeste elulood minuga juhtunud. Noore antropoloogina on mul siinkohal vaja leida moodus enda ja teise eraldamiseks, teades, et ka mina olen taastuja. Vaimse tervise meditsiinilise maastiku õudusunenägudest ei ole ma siiani toibunud, kuid juba noore teismelisena luuletama hakanud, tean, et spirituaalsel tasandil olen suuteline toimetama alkeemikuna. Just elu traagika ning Ida-Euroopa päritolu on need, mis on sundinud mind mõtlema ja andnud tundlikkuse tajuda.