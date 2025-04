Aaron Norman Pukk: õndsad on need, kes usuvad

Mis on üldse oluline? Jeesuse Kristuse ülestõusmine on kindla peale üks olulisemaid sündmusi nii kristlaskonna kui ka muu maailma jaoks. Ülestõusmispühaga tähistatakse Jeesuse üleloomulikku surnuist ülestõusmist, mis on kristliku usu üks peamisi tõekspidamisi. Nagu kirjutab apostel Paulus oma esimeses kirjas korintlastele, näidates, et Kristuse ülestõusmine paneb aluse meie usule: „Kui Issand ei oleks surnuist üles tõusnud, oleks meie usk tühine.“ Teisisõnu, tänu Kristuse ülestõusmisele saame rääkida tema ristisurma olulisusest meie elus. Tänu ülestõusmisele on võidetud surm, patud ja lahusolek ainsast kolmainu Jumalast.