Kaie Metsla: kolm sünopsist kodusest keelest

Suurde globaliseerumisse Mary ei usu. Ülemaailmse ühtse maailmakeele kujunemisse ei usu ka mina. Viimast sedalaadi ametlikku katsetust mäletan ma 80-ndate aastate algusest, kui Eestimaale toodi esperanto keel. See levis siin päris kiiresti. Keel on kultuuri lahutamatu osa – algupärane, rikas ja kaunis just oma juurte juures. Väikeste rahvaste keeled on unikaalsed, neid on vaja hoida ja kaitsta. Eesti keele nüansirohkust saame ise hoida kui peame lugu reeglitest ja õigekirjast. See hoiab meid elus ja paneb rõõmu ning uhkust tundma loodetavasti ka meie lapsed.

Laps kasvab emaüsas kesk kostuvaid emakeelseid helisid. Pärast sündi täieneb sõnavara ja keel saab rikkamaks üha uusi sõnu ja väljendeid õppides. Aegamisi lisanduvad teised võõrkeeled. On lapsi, kes kasvavad üles mitmekeelsetes peredes, kus sageli polegi enam nii selge, milline on emakeel. Aga emakeel on ikka vaid üks ja ainus, see on ema keel. Emakeelsete tekstide lugemine paneb meid nende sisust sügavamalt aru saama, võimestab vägevamalt väljendama. Kui me jätame õppeprotsessis tekstid võõrkeelseteks, muudab see tähendusloome pealiskaudseks. Me ei pruugi mõista võõras keeles öeldut kui me ei mõtesta seda läbi oma emakeelse sõnavara. Parimal juhul mõistab küll õpetaja, mida ta räägib, aga õpilase arusaamine jääb justkui vaid õpetaja mõtteviisi tuletiseks. Ilma oma emakeelde ümber tõlgendamiseta jääb asja tegelik tuum kätte saamata. Nii väändub arusaamine, moonduvad ideed, kaovad ühendused algupäraga ja keel lamendub.