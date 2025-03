Mulle seondubki teemaga „emakeel“ eelkõige Czesław Miłoczi kaunis maksiim „Keel on ainus kodumaa“ ning autoreis, mille me tegime 2015. aasta suvel koos Kaiega Miłoczi sünnikülla Šeteniaisse Kėdainiai maakonnas, umbes 70 kilomeetrit Kaunasest põhjas. Kuivõrd sellest sõidust saab kohe kümme aastat, on mälestused hakanud tuhmuma, aga midagi on siiski meeles. Mäletan hästi, et esimene foto sai tehtud sellesama Kėdainiai maakonna piirisildist, sest Miłocz ise pidas selle maakonna aukodaniku tiitlit Nobeli kirjandusauhinnast väärtuslikumaks. „Nii vähetõenäoline oli selle saamine. Mõisniku poeg, kes räägib poola keelt, poola luuletaja… Kuidas oleksin võinud aimata, et leian end kohalikust teenekate registrist?“