Neli saadet olemisest ja reaalsusest

Martin Heideggeri on filosoof, kes on hoolimata oma üldtuntud hämarusest säilitanud teatud temperamenditüübile jätkuva ligitõmbavuse. Tähenduse teejuhtide 48. saates olid kaks sellise meele- ja tundelaadi esindajat. Ahto Lobjakas ja Eduard Parhomenko on Heideggeri elu- ja mõtteloo vastu tundnud pikaajalist põhjalikku huvi.

Me alustasime oma keskustelu küsimusega suurtähega kirjutatud Olemise järele, sest Heideggeri sõnul oli just see Sokratese-eelse filosoofia põhiprobleem, mille lääne mõtlejad on järgnevatel sajanditel kahetsusväärselt silmist lasknud. Sealt liikus jutt pikapeale jumala juurde. See pole üllatav, sest nagu kirjutab Briti filosoof Roger Scruton, sarnanevad Heideggeri filosoofilised probleemid väga nende teemade ja küsimustega, millele pakub vastuse religioon: kogukonnast ilmajäänud inimese üksindustunne ning vajadus sellega kuidagi hakkama saada, sattumusliku olemisviisiga kaasnev äng jne.