Oh emakeel, oh igatsetud kõla,

see helin nagu tiivul tõstab mind...

Astrofüüsikuna on minu humanitaarsed teadmised kaunis lünklikud. Loomulikult olen kogu elu armastanud kirjandust, lugema hakkasin umbes kolmeaastasena. Algul olid need sammud pagana vaevalised, kuna ma kuidagi ei osanud lugeda „silmadega”, ainult häälega. See aga kaotas lugemise intiimsuse, vähemalt minu jaoks...