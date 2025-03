Avo Kaasik: #48 Laul kadunud kodust

Küllalt keeruline on see oleva ja olemise lugu. Olev on kõik eksisteeriv, mille tähendust otsisid juba Platon ja Aristoteles. Olemine on üldine mõiste, Heideggeri järgi ka teadlik kogemus, mis osaks antud vaid inimestele. Heideggeri oleva olemine ei „ole“ ise olev, olemise kohta ei saa öelda, et ta „on“, seda saab öelda vaid oleva kohta. Heidegger otsib oleva olemise allikat. Olemisest saab rääkida vaid olemisest lähtuvalt, mitte oleva põhjal. Olemise juurde jõuame aga oleva läbi, mis esmapilgul nagu ei vajaks Jumala abi. Inimene aga vajab tõeliseks olemiseks ja silmapiiri taha jääva kogemiseks ja lahtimõtestamiseks midagi meist suuremat ja kõrgemat – Jumalat.