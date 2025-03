Merili Metsvahi: endisaeg eesti keeles endiselt esindatud

Oleme õnnega koos, et meil on selline suurepärane emakeel. Ja me oleme selle emapiimaga kaasa saanud, ilma et oleksime pidanud selle õppimiseks vaeva nägema. Eesti keel on säilitanud oma põnevad erijooned just tänu sellele, et me pole olnud koloniseerijad, vaid pigem koloniseeritud. Nõnda pole meie keelt soovinud ära õppida suured rahvaste hordid ning seni pole keegi saanud meie keelt ära nudida ega lihtsustada, vaid see on oma uhke vägevuse alles hoidnud.