Katrin Kõuts: emakeel & isakeel

Öö oli muretu. Katuseaken pysis lahti ja isegi ööga langenud lumi ei olnud piisavalt raske, et seda vaikselt kinni nihutada. Sisse ei sadanud ka. Elukaaslane pole veel äratuskella helisedes öötöölt koju jõudnud. Kell heliseb kell 7:06. Voodi jääb sassi. Kolmkümmend sekundit on aega, et köhida röga kurgust kh, kh, kh, viis minutit on aega vannitoas nägu & hambaid pesta & sassis soeng teha. Viis minutit on aega, et soojalt, aga huvitavalt end riidesse panna. Vana käest-kätte saadud kiirmoe spordirinnahoidja, mis surub rinnad võimalikult vägivaldselt vastu keha, sooja pesu pyksid, sest sukapykstes on augud ja ebamugavus, lehvivad pyksid, seelik või kleit, suur särk ja pusa, millelt ei tule juba suvest peale värviplekid maha.