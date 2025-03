Signe ja Tanel Mällo: keele mängud ja ruumid

Mõne ajab küll silmi rullima, aga kui võtad harjumuspäraselt ingliskeelse väljendi ja kasutad seda eesti keeles, siis see on keelemäng. Ja me ei kuula onusid ja tädisid, kes ütlevad et nüüd on eesti keelega duumd. Me võtame maailma oma meeltesse, loome selle seal uuesti ja lõbutseme sellega. Lapse jaoks on peaaegu et kõik mäng või vähemalt potentsiaalne mäng. Mäng on lapse töö. Lapsed on esimesed eluvormid, mis maailma varemetele mängima tulevad. Mäng on tunnetusvahend. See tekitab tunde, nagu miski oleks päriselt, mis tegelikult praegu on mängult. Nagu see autentne tunne, et meil on diivani taga päriselt koobas ja me oleme loomad.