Hardo Pajula: kübemest sõlmeks

Richard Tarnas, keda David Fuller nimetas oma usutluses meie aja üheks tähtsamaks mõtlejaks, on briti bioloogi Rupert Sheldrake’i ja šveitsi antropoloogi Jeremy Narby kõrval kolmas paradigmanihutaja, keda me oleme oma seitungis intervjueerinud kaks korda („Kõik hingab koos“; TT#9, 5.21 ja „Teine teljeajastu“; TT#42, 5.24). Seni oleme teda nimetanud püüdlikult küll kultuuriloolaseks, küll „Õhtumaa vaimu passiooni“ (1991) ning „Kosmose ja psüühe“ (2006) autoriks. Juubelinumbris esitame teda pikemalt keerutamata astroloogina. Vähe sellest, siinsamas usutletud James Hillmani biograafi Dick Russelli sõnul on tegemist „hiilgava astroloogiga“.

„Astroloogia lähtub täiesti teistsugusest maailmapildist, kus see, mida Jung nimetab kollektiivseks alateadvuseks, on osa anima mundi’st – maailma hingest,“ ütles Tarnas meile möödunud mais. Tarnas kinnitab koos Sheldrake’i, Narby ja suure osa teiste Tähenduse teejuhtides intervjueeritud nüüdisaegsete hereetikutega, et teadvus ulatub inimese kolbast kaugele väljapoole. Me oleme küll autonoomsed tegevus- ja otsustusüksused, ent kuulume orgaaniliselt suuremasse tervikusse. Sellisel tõdemusel võib Tarnase sõnul olla tervendav mõju, sest see aitab meid välja kongist, kuhu me oleme ennast ise sulgenud. „Inimene ei ole enam ääretus tähendusetus universumist tähendust otsiv atomistlik tolmukübe, vaid sõlmeke kogu kõiksust hõlmavas sündmustekangas,“ ütles ta siis. Selles pole iseenesest midagi uut, sest kõik enne 17. sajandit elanud inimesed on asja näinud just niimoodi.