Kaie Metsla: Koperniklik kunstiõpetus

„Arvake ära, kes leiutas moodsa kunsti – August Strindberg!“ on kirjas 1962. aasta Times Magazine’is. Artikkel on kokkuvõtlik ülevaade Pariisi Moodsa Kunsti muuseumi poolt kõikidele Euroopa riikidele välja saadetud palvest saata neile oma riigi kunstnike töid, keda nad peavad modernismi – olgu see siis abstraktsionism, sürrealism või ekspressionism – eelkäijateks. Rootslased saatsid ekspertidele vaatamiseks kolme maalikunstniku tööd. Üks neist oli August Strindberg, kelle teos „Linn“ avaldas žüriile sügavat muljet. Rahvusvahelised kriitikud olid hämmelduses: miks nad pole sellisest kunstnikust varem midagi kuulnud? Strindbergi maalitehnika kohta arvati, et ta oli sürrealistidest pea kolmkümmend aastat ees.