Kuhn kirjutab, et kord iga paradigma ammendub ja kirjeldab, kuidas see juhtub. Ma võin kinnitada, et viimase viiekümne aasta vältel on sotsiaalteaduste baasmudel põhjalikult muutunud. Mind ajab naerma, kui keegi sotsiaalset konstruktivismi sotsiaalteadustes ainuvalitsevaks peab ja kultuurmarksismi sildiga nuhtleb – see 70-ndatel sündinud paradigma on tänaseks oma uudsuse ammendanud uute lähenemisviisidega asendatud. Küll annavad taolised sildikleepimised aga tunnistust sellest, et paradigma mõiste on muutunud ideoloogiliseks, see ei ole ammu enam pelk teadusteema, vaid ka – ja võib-olla isegi eeskätt – poliitiliste kultuurisõdade küsimus.​