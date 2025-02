Neli saadet õhtumaa allakäigust

„Rooma kultuur on seega olemuslik üleminek, ülepääs või ehk koguni akvedukt – veel üks Rooma kohaloleku käegakatsutav märk maastikul. Akveduktil on kujundina maantee ees muide see eelis, et ta kätkeb endas tasemevahe vajalikkust. Sellal kui maantee on seda parem, mida ühetasasem, pole akvedukt ilma languseta mõeldav. Täpselt samamoodi on rooma kultuuril oma läte ja oma suue, oma ülem- ja alamjooks,“ kirjutab prantsuse ajaloolane Rémy Brague raamatus „Euroopa, rooma tee“, mis ilmus 2018. aasta kevadel EBS-i raamatusarjas.