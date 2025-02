Laurits Leedjärv: Koperniklik pööre ja tagasipööre

Aastat 1543, mil ilmus Koperniku peateos „De revolutionibus orbium coelestium“ („Taevasfääride pöörlemisest“), loetaksegi vahel kaasaegse teaduse alguseks, seda enam, et samal aastal ilmus ka Andreas Vesaliuse „De humani corporis fabrica“ („Inimkeha ehitusest“), mis pani aluse teadmisele inimese anatoomiast. Igal sündmusel on oma eel- ja järellugu ning tagasivaates näevad paljud asjad välja teisiti, kui nende toimumise ajal. Vaevalt Kopernik ise ennast teadusrevolutsionääriks pidas. Õppinud mehena ta lihtsalt mõtiskles ja arvutas ning leidis, et planeetide näivaid liikumisi on lihtsam seletada, kui eeldada, et Päike püsib paigal ning Maa ja teised planeedid tiirlevad selle ümber. Sellisele järeldusele jõudis ta juba 1510. aastatel ja pani selle kirja käsikirjas „Commentariolus“, mida jagas lähematele sõpradele. Raamatuna avaldamisega Kopernik ei kiirustanud. Oma õpilase Rheticuse pealekäimisel ja korraldamisel ilmus see viimaks Koperniku surma-aastal.