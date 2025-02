Toomas Siitan: muusika koperniklikud pöörded

Muusika oli humanismiajastu kunstide hulgas algul erandlik, sest erinevalt kujutavast kunstist, arhitektuurist ja poeesiast polnud tal võtta hellenistlikke eeskujusid. Seepärast on teda esitletud teiste kunstidega otsekui ajaloolises nihkes: kunstidest abstraktseima ja ülimana olevat muusika inertsijõud ühtlasi suurim ning sellest ka tema suutlikkus tagantjärele kokku võtta teiste kunstide taotlusi. Ükskõik kui meelitav muusikuile, tõene see vaateviis muidugi pole – kunstid eksisteerivad ikka sünkroonis. Renessansi-mõiste sisustamisega on aga muusikaloolased kimbatuses siiani: mille taassünnist me muusika puhul siis ikkagi räägime? Järgnev ei ole targutus muusikalise ajalookirjutuse vallast, sest nagu ikka, sünnivad ajaloolaste küsimused nende endi kaasajast. Kas me vahest elame nüüd pool aastatuhandet hiljem keset sama kaalukat pööret?