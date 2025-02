Postmodernne inimene tunneb ennast ääretus lumma kaotanud maailmas võõrandununa ja üksikuna. Sellesse olukorda on meid toonud renessansiga alanud ja valgustusajastuga lõppenud suur transformatsioon, mille mõju võib kokkuvõtlikult kujutada lihtsal joonisel, mis on pärit mu 2006. aastal ilmunud raamatust „Cosmos and Psyche: Intimations of a New World View“.​