Laurits Laur: Kopernikust, Dostojevskist ja lumepallist

Koperniku otsese ja kaudse mõju üle hakkasin sügavamalt mõtlema „Kuritööd ja karistust“ lugedes. Oluline hetk raamatus on Raskolnikovi tuline vestlus Porfiri Petrovitšiga, kus ta kaitseb oma kunagi kirjutatud artiklit. Seal esitab ta idee, et maailmas on teatud haruldased inimesed – meie ajaloo Napoleonid, Keplerid ja Newtonid –, kes erinevad harilikest inimestest ehk alamliigist. Tema mõtte kohaselt on haruldastel inimestel õigus astuda üle seadustest ja isegi inimeludest, kui see teenib suuremat eesmärki. Newtonil olnuks seega õigus kõrvaldada teelt sadu inimesi, et oma avastusi inimkonnani tuua.