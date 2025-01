Hardo Pajula: kapitalismikäost puukallistajaks

„Ma nimetan seda lugu, milles me elame, Masinaks,“ ütles Kingsnorth oma sõnavõtus. Kirjaniku sõnul on tegemist looga revolutsioonist, mille lõppeesmärk on looduse asendamine tehnoloogiaga ja selle ümberehitamine inimese näo järgi – „me tahame ellu viia oma kõige vanema unistuse: muutuda jumalateks“. Täna seisab see lugu ja sellele ehitatud üleilmne majandussüsteem Kingsnorthi sõnutsi vastamisi permanentse kriisiga, mis võtab vaheldumisi üleilmse pandeemia, relvakonfliktide, looduskatastroofide ja majanduskollapsi vormi. „Millise kriisiga meil aga ka parajasti tegemist ei oleks, vastus on alati ühesugune – Totaalne Süsteem peab edasi kasvama ja süvenema.“ Teisitimõtlejad on ühiskondlikku julgeolekut ohustavad vandenõuteoreetikud, kelle vastu võimukandjad surmani ärahirmutatud masse üritavad ässitada.

Kingsnorthi diagnoosi järgi on laias plaanis tegemist materialistliku maailmavaate suure kokkuvarisemisega. „Mu meelest on tegemist spirituaalse kriisiga. Kui ma vaatan viirusele või käimasolevale kultuurisõjale, tundub mulle, et tegelikud probleemid asuvad poliitilisest ja majanduslikust tasandist palju sügavamal. See on ka põhjus, miks me ei leia neile poliitilisi ega majanduslikke lahendusi,“ ütles ta Tähenduse teejuhtide 22. numbrile antud intervjuus („Stsientism ja seks“, 8.22). Teisisõnu: käimas on suur transformatsioon, mille käigus on muutumas terve meie pooletuhande aasta jooksul reformatsioonist, teadusrevolutsioonist ja valgustusajastust välja kasvanud moodsat maailmavaadet vorminud olemis-, tundmis- ja mõtlemisviis.