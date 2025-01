Lisbeth Sehver: õpilasfirma õppetunnid

Tänapäeval on noortel võimalik ettevõtlusega varakult tutvust teha ning saada aimu, kuidas luua oma äri ja millised on vajalikud sammud, et tuua turule oma toode. Minulgi on see kogemus tänu õpilasfirma programmile, mis on jõudnud paljudesse gümnaasiumidesse. Gümnasistidel on võimalus uurimistöö asendada õpilasfirma loomisega.