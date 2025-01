Neli saadet põrguraamatutest

#46 Argielu ja unistused

Jelena Skulskaja ja Ivar Tröner

„Tšehhovi teoste tõlgendusskeem põhineb argielu ja unistuste konfliktil. See motiiv läbib kõiki tema näidendeid,“ ütles Tähenduse teejuhtide 46. vestlusringis Ivar Tröner. „Mu meelest võib Tšehhovit pidada vene absurdismi alusepanijaks. Loomulikult kujutab õdede Moskva endast müüti, ammu vee alla vajunud Atlantist, mida keegi enam kunagi üles ei leia. Pole mingit kahtlust, et tegemist on Godot’ga, keda oodates möödub Becketti kangelaste elu,“ sekundeerib Ivarile siinsamas ta vestluspartner Jelena Skulskaja. Mida teha kui argielu ei vasta mu soovidele ja unistustele? Kuidas ma sellega kohanen ja toime tulen? Need oli kõnealuse keskustelu kesksed küsimused.

Mulle jäi saatest meelde ka Ivari mõte, et Tšehhov on üks vene gulagikirjanduse teerajajaid. „Ma soovitan lugeda tema Sahhalini reisikirja ja mõelda sellele, kui tänulikud me peame olema, et me elame täna siin sellises ajas, nendes mugavustes,“ lisas ta samal teemal.

#56 Sineli sisu

Ivan Makarov ja Jelena Skulskaja

Tähenduse teejuhtide kolmanda hooaja avasaate külalised olid Jelena Skulskaja ja Ivan Makarov. Viimase ettepanekul valisime jutuajamise lähtepunktiks Nikolai Gogoli „Surnud hinged“. Sealt hargnes jutt edasi õige mitmes suunas, muuhulgas ka Dostojevskini, kellelt jäi kõnealuses kontekstis kõrva mõte: „Kõik me tulime välja Gogoli „Sinelist““.